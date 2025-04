Namorado de Bia Miranda se recusa a pagar escola do filho: "aprende na rua"

Mais uma polêmica envolvendo Samuel Santana, conhecido nas redes como Gato Preto, está movimentando a internet. O influenciador e atual namorado de Bia Miranda, que está grávida do terceiro filho do criador de conteúdo, foi acusado de se recusar a ajudar a ex-companheira a pagar a escola do filho que têm juntos. E o motivo da recusa revoltou o público.

Em um verdadeiro dossiê publicado nas redes sociais, Nicoly Rodrigues, mãe do segundo filho de Gato Preto, expôs mensagens trocadas com o ex, nas quais pede ajuda para matricular a criança em uma escola com estrutura moderna, aulas extracurriculares e câmeras com acesso remoto para os pais. Mas a resposta de Samuel foi surpreendente: “Com a idade dele, não tem necessidade. Isso aí ele aprende na rua”.

Diante do desprezo, Nicoly não se calou. “Olha, sua vida pessoal não me interessa. Mas você pode pagar combo pros caras e não vê necessidade de uma criança aprender algo bom pra crescer uma criança saudável?”, disparou, dizendo ainda que o menino é hiperativo e precisa de atividades para gastar energia.

A jovem mãe explicou que o filho ficaria apenas meio período na escola e teria natação duas vezes por semana. “Na rua ele aprende coisa errada. Você sabe muito bem como o mundo está”, argumentou. Durante a troca de mensagens, Nicoly revelou ainda que a própria Bia Miranda teria intermediado o acordo para que o menino pudesse frequentar a escola. “Oi, combinei tudo com a Bia já. Consegue me enviar hoje?”, escreveu.

Mesmo após mandar comprovante, foto de uniforme e os detalhes da matrícula, Gato Preto parou de responder. Incomodada com o silêncio, Nicoly voltou a cobrar uma atitude do pai do seu filho. “Não vai mesmo mandar?? Porra, mano, é teu filho. Qual o problema de fazer o mínimo?”, questionou, revoltada.

Samuel então respondeu, tentando inverter o jogo. “Não tô entendendo. Você não queria tirar o nome dele? Agora tá pedindo pensão. Decide, né? Ou é filho ou não”, escreveu, encerrando a conversa de forma ríspida.

A atitude do influenciador causou indignação nas redes, com muitos internautas pedindo que ele assuma as responsabilidades com os filhos, inclusive com o bebê que espera com Bia Miranda. Até o momento, nem Samuel nem Bia comentaram publicamente sobre a exposição.