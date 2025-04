Humorista Renato Albani celebra nova conquista nas bilheterias

Renato Albani acaba de atingir um feito histórico na comédia stand-up brasileira: mais de 40 mil ingressos vendidos em menos de 24 horas para o seu novo espetáculo, que estreia em 2025. O número impressionante reforça o prestígio e o alcance de um dos comediantes mais populares e respeitados da atualidade.

A nova turnê, que vai percorrer todo o Brasil e também cidades da Europa, já conta com sessões extras abertas em diversas localidades devido à alta procura. Entre os destinos internacionais confirmados estão Braga, Águeda, Guimarães, Porto, Leiria, Coimbra, Santarém, Albufeira e Lisboa, em Portugal, além de Dublin, na Irlanda.

No Brasil, o sucesso também é imediato: cidades como Nova Friburgo, Nova Iguaçu e Niterói (RJ), Campinas e São Paulo (SP), Caxias do Sul (RS), Londrina e Maringá (PR), Anápolis (GO), além de Criciúma, Blumenau e Balneário Camboriú (SC) já abriram sessões extras após a pré-venda esgotar rapidamente.

Com um texto inédito, Albani promete entregar ao público um show recheado de piadas afiadas, reflexões questionáveis e, claro, muitas risadas. “Agora é oficial! Esse ano eu vou rodar o Brasil inteiro com um show totalmente novo”, comenta o comediante.

O anúncio da nova turnê chega na sequência do enorme sucesso de “Zona de Conforto”, espetáculo que ultrapassou 600 sessões esgotadas e foi assistido por mais de 250 mil pessoas. Em 2023, Albani realizou 310 apresentações com ingressos esgotados; em 2024, esse número chegou a 290 sessões lotadas, consolidando sua trajetória como um dos grandes nomes da comédia atual.

Além dos palcos, o comediante também vem se destacando no ambiente digital. Seu especial mais recente, “Assim Caminha a Humanidade”, lançado gratuitamente no YouTube, que aborda com humor as diferenças entre gerações e as memórias da infância, é sucesso absoluto e já contabiliza 1,6 mi de visualizações.

E ainda neste mês, Albani se prepara para a gravação do especial “Zona de Conforto”, marcada para o dia 27 de abril, no Espaço Unimed, em São Paulo — uma das maiores casas de espetáculo da América Latina.

Misturando observações do cotidiano, carisma e um ritmo cômico preciso, Renato Albani segue fazendo história na comédia. E a arrancada impressionante da nova turnê, com dezenas de milhares de ingressos vendidos em tempo recorde, é mais uma prova da força de seu nome em âmbito nacional, internacional, e do tamanho da expectativa do público