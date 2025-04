Influencer congela o bumbum em trend na neve e vai parar no hospital

O que era para ser apenas mais um clique ousado para o feed se transformou em um verdadeiro pesadelo para Ravena Hanniely, influenciadora de 24 anos que está viralizando nas redes sociais por um motivo nada glamouroso. Durante uma viagem com amigos à famosa estação de esqui Sierra Nevada, no sul da Espanha, Ravena decidiu entrar de cabeça, ou melhor, de biquíni, em uma das trends mais geladas do momento. O problema? Ela acabou com o bumbum completamente congelado e precisou de atendimento médico emergencial.

Em um relato que mistura susto, dor e desespero, Ravena contou como a situação fugiu do controle: "Eu queria algo marcante, diferente. Me planejei, preparei tudo com cuidado, mas o frio era muito mais intenso do que eu imaginava. No começo, parecia suportável, mas depois comecei a sentir o corpo travando", disse a jovem, ainda assustada com a repercussão.

A ideia era simples: posar de biquíni na neve e capturar o clique perfeito. Mas a execução saiu cara. "Eu fiquei insistindo na foto perfeita por mais tempo do que deveria. Foi aí que comecei a perder a sensibilidade, especialmente no bumbum. Estava tão dormente que comecei a me desesperar e fui direto para a emergência", contou.

Os médicos que a atenderam apontaram que Ravena sofreu um quadro de hipotermia localizada, especialmente preocupante em áreas com pouca circulação sanguínea, como os glúteos. Se o socorro demorasse, a situação poderia ter evoluído para algo ainda mais grave, como necrose de tecido.

Agora em fase de recuperação, Ravena decidiu usar sua plataforma para alertar outras pessoas que pretendem seguir modismos sem avaliar os riscos. "A gente se empolga com as ideias e esquece dos riscos. Foi bonito, sim, mas também muito perigoso. O clique até veio, mas o perrengue veio junto", declarou, deixando claro que a lição foi aprendida — da forma mais dolorosa possível.