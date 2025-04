Taís Araújo recusa papel em "Velozes e Furiosos" após convite direto de Vin Diesel

O que faria uma das maiores estrelas da televisão brasileira recusar um papel em uma das franquias mais lucrativas de Hollywood? A resposta está na ponta da língua de Taís Araújo, que, mesmo abordada diretamente por Vin Diesel, disse “não” a uma participação em "Velozes e Furiosos". A revelação veio à tona durante uma entrevista à jornalista Maria Fortuna, de O Globo, e pegou os fãs de surpresa.

No ar como a icônica Raquel, na nova versão de Vale Tudo, Taís entregou os bastidores de uma proposta que muitos artistas sequer ousariam sonhar: atuar ao lado de Vin Diesel em uma superprodução internacional. Mas o que parecia ser a chance de uma vida teve outro desfecho. “Eu fui muito sincera com o Vin Diesel. Ele falou: ‘Você quer fazer?’. Eu falei: ‘Não… Eu quero ter filho. Meu marido está me esperando lá em Nova York e vou sair de férias”, revelou.

A resposta direta e cheia de convicção revela uma artista em plena sintonia com suas escolhas. Taís ainda fez questão de explicar que jamais teve o sonho de viver o chamado ‘American Way of Life’. “Eu tenho uma vida muito boa no Brasil”, disparou.

A estrela de Vale Tudo também confirmou que recentemente recusou outro projeto internacional e não escondeu que sua prioridade tem nome e sobrenome: família. “Sou muito feliz aqui! Eu sou muito respeitada. O Brasil tem muitos problemas, mas eu adoro morar aqui... Não sei se eu fiz a melhor escolha, mas eu fiz a escolha do meu coração”, confidenciou.

As filmagens do projeto hollywoodiano estavam previstas para começar em outubro, mas o ritmo intenso das gravações da nova novela das nove, onde vive uma das protagonistas centrais, acabou sendo determinante. Taís, que vive uma guia de turismo batalhadora em Foz do Iguaçu e tenta passar valores éticos para a filha Maria de Fátima (Bella Campos), tem se dedicado intensamente ao papel.