Lexa deixa posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca após cinco anos

O que era apenas especulação entre bastidores do samba agora foi confirmado oficialmente: Lexa não é mais rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Após cinco anos reinando à frente dos ritmistas da escola carioca, a cantora se despede do posto que ocupou com brilho e dedicação. A informação foi confirmada com exclusividade por Fernando Horta, presidente da agremiação, ao portal LeoDias.

No Carnaval deste ano, Lexa já havia se ausentado do desfile da escola por conta de problemas de saúde. A artista enfrentava um delicado quadro de pré-eclâmpsia durante a gestação e precisou ser internada às vésperas da folia. Em um momento comovente, ela compartilhou nas redes sociais um vídeo assistindo ao desfile de casa, visivelmente emocionada. “Bom desfile, minha amada Unidos da Tijuca. São anos com vocês”, escreveu na legenda.

Na época, Horta chegou a mencionar publicamente a situação delicada da cantora. “Ainda não tive oportunidade de falar com a Lexa. Essa luta, esse nervosismo, mas amanhã vou ligar para ela. O importante é que ela esteja bem e cuidando da saúde”, disse o presidente durante a apuração das notas no Sambódromo.