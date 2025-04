Gracyanne revela que perdeu encontro após o BBB25: "Continua sem uso"

Após o fim do BBB25, Gracyanne Barbosa mal teve tempo para respirar. A musa fitness, que virou uma das figuras mais comentadas da edição, mostrou que a agenda está lotada desde que deixou o confinamento. Na última terça-feira (8), ela expôs que teve que cancelar um encontro pessoal por causa de compromissos profissionais, e ainda fez um comentário ousado que deixou os fãs em choque.

A revelação aconteceu nos stories do Instagram, onde a ex-esposa do cantor Belo apareceu nos bastidores de um ensaio fotográfico. Ela contou que havia marcado um jantar às 21h, em São Paulo, mas não conseguiu comparecer. O motivo? Precisava finalizar a sessão de fotos. “Perdi o date, mas está tudo certo”, disparou, ao mostrar que teve que se contentar com uma marmita no estúdio.

Mas o que realmente chamou atenção foi o desabafo descontraído sobre o próprio corpo. Gracyanne, conhecida pelo shape escultural e rigorosa rotina de treinos, confessou que os dois meses dentro da casa mais vigiada do Brasil causaram algumas mudanças visíveis em sua forma física.

Sem papas na língua, ela comentou: “Ainda continua sem uso”, fazendo referência à região pélvica e arrancando gargalhadas dos seguidores com a brincadeira inesperada. “Ganhei uma gordurinha aqui, olha!”, brincou a musa, mostrando que até mesmo quem vive de disciplina e alimentação regrada não escapa dos efeitos de um confinamento.