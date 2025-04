Sônia Abrão revela reconciliação com Geraldo Luís após morte de famoso

Um reencontro improvável e marcado pela dor. Foi assim que Sônia Abrão definiu sua reaproximação com Geraldo Luís, após anos de desentendimentos nos bastidores da televisão. A revelação veio durante uma homenagem emocionada feita pela apresentadora ao colega de profissão, em entrevista ao Programa Flávio Ricco, no YouTube.

Conhecidos por rivalizarem na TV, Sônia e Geraldo protagonizaram uma verdadeira guerra fria no passado. “A gente não começou bem não. Na verdade, a gente começou brigando. Na época nós éramos concorrentes no horário da tarde, ele tinha o programa Diário da Tarde, na Record, e partiu dele ou da produção, sei lá, uma série de acusações ao nosso programa, que nós fazíamos manobras para tirar as atrações dele, os furos de reportagem… enfim”, relembrou, sem rodeios.

O cenário mudou drasticamente em 2013, quando o Brasil foi abalado pela morte de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. e primo de Sônia. Foi nesse momento que Geraldo surpreendeu: “Aconteceu um episódio muito triste na minha vida, que foi a morte do meu primo, do Chorão. Ele se aproximou de mim. E quando ele se aproximou de mim, foi com um respeito tão grande pela minha dor, sabe? Foi com uma delicadeza de sentimentos para abordar aquele assunto comigo, que a partir dali eu reconsiderei”.

A reconciliação foi além da gentileza. Segundo Sônia, nasceu ali uma amizade sólida e verdadeira, capaz de resistir ao tempo e às mudanças de emissora. “Surgiu uma amizade que eu considero muito sincera, bonita e espero ter para sempre, realmente. A nossa amizade não depende de prefixo, de canal… Só depende do nosso canal de comunicação direto, e esse canal passa pelo coração”, declarou, emocionando fãs e colegas de profissão.

O reencontro de dois nomes fortes da televisão brasileira em um momento de vulnerabilidade mostra que, mesmo em meio à dor, gestos genuínos têm o poder de curar mágoas antigas. E o que era rivalidade virou afeto – com direito a confissões que o público nunca imaginou ouvir.