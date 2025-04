Matteus Amaral aparece cozinhando com nova namorada em vídeo

O clima de romance está no ar, e na cozinha. Matteus Amaral, ex-BBB que conquistou o coração do público com seu jeito tranquilo e carismático no reality, apareceu em um vídeo descontraído ao lado da nova namorada, a influenciadora Anna Julia Ferreira. A gravação, compartilhada nas redes sociais na última quarta-feira (9), mostra o casal em um momento íntimo e cotidiano: cozinhando juntos.

No vídeo, Matteus aparece cortando cebola, enquanto conversa e troca olhares com Anna Julia. “Um pouco a gente conversa, um pouco a gente cozinha… kkkk”, escreveu ela na legenda, demonstrando o entrosamento entre os dois. A trilha sonora da gravação, “O Plano É Simples”, do Grupo Bailaço, parece ter sido escolhida a dedo, deixando os fãs ainda mais curiosos sobre os bastidores do novo relacionamento.

Apesar do clima leve, o vídeo dividiu opiniões nas redes sociais. Isso porque o ex-BBB assumiu publicamente o namoro com Anna Julia há menos de uma semana, no dia 4 de abril, e o término com Isabelle Nogueira, sua ex-colega de confinamento e romance dentro da casa, ainda é recente.

A publicação gerou uma onda de comentários, enquanto alguns internautas elogiaram a sintonia do casal, outros apontaram a rapidez do envolvimento. Fato é que Matteus e Anna Julia parecem indiferentes às polêmicas e seguem vivendo o romance à sua maneira: simples, íntimo e agora também temperado.