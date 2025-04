Príncipe Harry é surpreendido por fã ao deixar tribunal: "Eu te apoio!"

Uma cena inusitada tomou conta da saída do príncipe Harry do tribunal de Londres nesta quarta-feira (9), durante o segundo dia de audiência sobre sua apelação em relação à segurança pessoal no Reino Unido. Enquanto deixava o local, o duque de Sussex foi surpreendido por uma mulher que rompeu o protocolo e gritou em sua direção: “Eu te apoio príncipe Harry”.

A manifestação, embora breve, chamou a atenção de todos os presentes. A fã ainda emendou, apontando diretamente para os jornalistas: “Se vocês são membros da imprensa, vocês são a razão pela qual ele não está na Inglaterra”.

Harry, que estava acompanhado de sua equipe, deixou o prédio sem reagir publicamente, mas o episódio causou alvoroço e levantou ainda mais o clima de tensão em torno do caso que ele move contra o governo britânico. O príncipe contesta a decisão do Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e de Figuras Públicas (Ravec), que rebaixou o nível de segurança concedido a ele quando está em solo britânico, um ponto que tem sido fundamental para justificar sua ausência em compromissos no país.

A audiência, realizada a portas fechadas, tratou da apelação de Harry após a Alta Corte rejeitar sua tentativa de manter o mesmo nível de proteção mesmo não sendo mais um membro sênior da realeza. O julgamento promete reacender velhas feridas entre o príncipe e as instituições que ele deixou para trás desde que se mudou com Meghan Markle para os Estados Unidos.

De acordo com veículos locais, a mulher que protagonizou a cena chegou atrasada à sessão e passou parte do tempo distraída, mexendo no celular e fazendo anotações em um caderno. Mas, ao final, foi ela quem roubou os holofotes em uma audiência marcada pela tensão e pelo silêncio das partes envolvidas.