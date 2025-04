Maike pode ser preso após episódio com Renata? Entenda

O clima esquentou, e não foi no bom sentido, dentro da casa do Big Brother Brasil 25. Maike, um dos participantes mais comentados da edição, protagonizou uma cena perturbadora na madrugada desta quinta-feira (10) e agora enfrenta sérias acusações nas redes sociais. A dúvida que tomou conta da web é direta e alarmante: Maike pode ser preso?

Tudo começou quando o representante comercial se aproximou de Renata, sua affair no jogo, e puxou o cabelo da bailarina com força, dizendo de forma agressiva: “Eu quero você, porr*”. Visivelmente desconfortável, a sister reagiu na hora: “Para! Já falei, para!”. Poucos minutos depois, ele voltou a se aproximar, mordeu a participante e novamente ouviu um claro “Para, para” da loira.

A situação, que chocou os fãs do reality, resultou em uma bronca da produção do programa. Maike então pediu desculpas a Renata e afirmou que nem dividiria a cama com ela naquela noite. No entanto, para o público, o pedido de desculpas não foi suficiente.

O caso gerou indignação nas redes sociais, onde milhares de internautas passaram a pedir a expulsão imediata do brother, alegando que ele teria cometido assédio sexual dentro do programa ao forçar contato físico mesmo diante da recusa da colega. Mas o buraco pode ser ainda mais fundo.

De acordo com a advogada criminalista Karina Monteiro de Andrade, o comportamento de Maike pode sim ser enquadrado como crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.718/2018. “A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão para quem praticar ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com a intenção de satisfazer a própria lascívia”, explicou.

Ainda segundo a especialista, Maike poderá ser investigado mesmo sem uma denúncia formal da sister. “O Ministério Público pode agir de forma independente se entender que houve crime, considerando as imagens amplamente divulgadas”, pontua.