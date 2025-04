Thaeme e Thiago comemoram sucesso de feat. inédito com Israel & Rodolffo - (crédito: Divulgação)

Recentemente a dupla Thaeme e Thiago lançou o segundo single do projeto ‘Próxima Parada’. “Aprendi A Fazer Falta” (Aya, Felipe Sales, Kenzo e Tom Baratella) foi lançada dia 20 nas plataformas de áudio e também apresentada em vídeo no YouTube, no dia 21.

O trabalho chegou para conquistar o público, trazendo a participação especial de Israel & Rodolffo. São mais de 4 milhões de plays no YouTube em menos de 3 semanas.

Assista:





Antes desta, o projeto iniciou suas divulgações com a faixa “Amor Turista”, com Ícaro e Gilmar. Gravado em Goiânia, o trabalho promete levar a sonoridade da dupla para diferentes regiões do Brasil, sempre com parcerias especiais.

“Estamos muito animados com essa fase do projeto. Essa música tem um refrão forte, daqueles que ficam na cabeça, e trazer Israel & Rodolffo para esse feat foi uma escolha perfeita”, comenta Thaeme. Thiago acrescenta: “A gente acredita que muitos vão se identificar com essa música. Mal podemos esperar para ver o público cantando junto.”

A dupla já pensa no próximo lançamento que será divulgado em breve. Ainda serão apresentadas as seguintes faixas:

•? ?Marília Tavares ”Prateleira”;

•? ??Fred e Fabrício “Cancela a briga”;

•? ??Clayton e Romário “O que me quebra”;

•? ??Gabriel Gava “Cadê os vaza”;