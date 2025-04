Maitê, filha de Anderson Neiff e Eduarda já acumula milhões em sua conta

A pequena Maitê Maria ainda nem completou meio ano de vida, mas já vive uma realidade que muitas celebridades levaram anos para alcançar. Filha do humorista Anderson Neiff e da influenciadora digital Eduarda Gutierrez, a bebê virou assunto nas redes sociais após a mãe revelar que a filha já possui cerca de R$ 2 milhões guardados em sua conta bancária.

O valor impressiona e reflete o sucesso da pequena nas redes sociais. Com mais de 2 milhões de seguidores, Maitê protagoniza vídeos ao lado dos pais que rapidamente viralizam entre o público, conquistando fãs de todas as idades com sua fofura e espontaneidade.

“Tudo que é da Maitê está sendo guardado direitinho. A conta dela já tem o mesmo número que os seguidores dela”, contou Eduarda, orgulhosa, durante uma entrevista.

A influenciadora também revelou que o dinheiro da filha vem de publis, parcerias e conteúdos patrocinados, todos administrados com responsabilidade e visão de futuro. O casal deixa claro que a prioridade é o bem-estar da filha e que a fama digital não substitui uma infância leve e segura.

“Quando ela crescer, vai poder escolher o que quiser para a vida dela. Estudar onde quiser, fazer o que quiser. A gente só quer garantir que ela tenha liberdade e estabilidade”, completou a mãe.

A revelação sobre o patrimônio da pequena Maitê chamou atenção não só pelo valor, mas por representar uma nova geração de influenciadores mirins que já nascem com visibilidade e, em alguns casos, com um futuro financeiro promissor. Além de Maitê, outras crianças famosas, como Zoe (filha de Sabrina Sato e Duda Nagle) e os filhos de Virgínia Fonseca com Zé Felipe, também integram esse seleto grupo de pequenos que já movimentam milhões na internet.