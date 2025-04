Maíra Cardi desaba após casamento do filho: "Podia ter dado tudo errado"

O casamento do filho de Maíra Cardi, Lucas Cardi, com a atriz Thuani Todeschini, no último sábado (12), foi marcado por emoção, mas também trouxe à tona feridas antigas. Neste domingo (13), Maíra usou suas redes sociais para fazer um desabafo que ninguém esperava. Chorando, a influenciadora falou sobre a criação difícil do primogênito, os traumas vividos na juventude e o que teria feito diferente se pudesse voltar no tempo.

“Quando eu descobri que estava grávida, tinha certeza que meu pai ia me m*tar, e ele ficou sem falar comigo por muito tempo. Foi difícil”, contou, relembrando a turbulenta adolescência, quando engravidou aos 17 anos, sozinha e sem apoio. “Fui mãe aos 17, sozinha, solteira, tive que ralar, pegar ônibus e metrô, sofria para ter grana e sustentar ele. Ele era uma criança e eu também.”

A influenciadora revelou que, apesar de toda a luta, ver o filho subir ao altar mexeu com suas emoções mais profundas. “Então, ver meu filho casando e virando um homem maravilhoso, não sei dizer como cabe no meu coração. Às vezes penso que tinha tudo para dar errado, que eu podia ser uma mãe muito melhor. Mas eu não tinha recursos”, disse ela, entre lágrimas.

Maíra também expôs um lado sombrio da sua trajetória: as inúmeras traições que ela e sua mãe sofreram – e que o filho testemunhou de perto. “Ele dizia que aceitava porque era um relacionamento aberto, mas só da parte dela, até que eu descobri algumas coisas muito fortes que estavam acontecendo.”

A dor do filho, segundo Maíra, foi o estopim para que ela buscasse uma transformação radical. “Quando vi que meu filho estava seguindo meus passos errados de falta de amor próprio, eu falei: ‘Estou acabando com a vida do meu filho, não só com a minha’. E mudei por ele.”

Apesar de todas as marcas, Maíra deixou claro que não sente arrependimentos. “Eu falo que faria várias coisas diferentes, mas talvez não, porque se ele é assim… Sou grata, valeu a pena.”