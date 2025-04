Michel revela frustração após o BBB 24: "Achei que tinha mudado minha vida"

A realidade fora da casa mais vigiada do Brasil nem sempre é como os ex-participantes imaginam. E foi exatamente esse choque que Michel Nogueira, ex-BBB 24, enfrentou ao sair do confinamento. Em entrevista exclusiva à Contigo!, o professor de geografia abriu o jogo sobre a decepção com a vida pós-reality, expondo que, ao contrário do que muitos pensam, a fama repentina não foi sinônimo de estabilidade financeira ou de portas abertas no meio artístico.

“Agora falando do pós-reality, eu esperava muito mais, né? Quando a gente entra, eu principalmente, quando eu fui confinado, eu pensei assim: 'Eu mudei a minha vida'. E, na realidade, eu não mudei a minha vida”, confessou Michel, sem rodeios. Eliminado após quase dois meses de programa, ele contou que os sonhos de casar e aposentar o pai ainda estão distantes da realidade. “Os objetivos que eu fui, eu continuo correndo atrás... Então, assim, eu esperava muito mais do pós”, lamentou.

Mesmo reconhecendo o carinho do público e as oportunidades de viajar e conhecer o Brasil, Michel revelou que a maior frustração foi com o retorno financeiro. “Eu esperava mais de financeiro”, disse ele, pontuando ainda que percebe o mercado mais receptivo a ex-participantes com um perfil “padrão”. “A gente sabe, né, que as portas abrem muito mais para mulheres, para pessoas que têm um corpo padrão”, desabafou.

Mas não é só o bolso que sente o baque. O ex-brother também falou sobre o impacto psicológico de sair do BBB sob a mira dos haters. “Quando a gente sai, a gente assusta muito com o que tem aqui fora, ainda mais eu que saí com muitos haters... A gente lê muita coisa pesada que a gente não espera, a gente fica ruim da cabeça”, revelou. A solução? Terapia, equilíbrio e, principalmente, não se deixar abalar por quem nem o conhece.

E se engana quem pensa que Michel desistiu dos holofotes. Com brilho nos olhos, ele confessou o desejo de trabalhar na televisão, seja com cultura, turismo ou até mesmo... fofoca! “Eu acho que ia amar. Também não descartaria a parte de fofoca, não, tá?”, declarou, mostrando que ainda acredita no seu espaço no entretenimento brasileiro.