Edy do BBB 25 pede ajuda após circo ser destruído: "Perdi tudo"

Edilberto, o Edy do BBB 25, está vivendo dias de angústia e incerteza após ver seu maior patrimônio ser devastado por um temporal em Tocantins, interior de Minas Gerais. O palhaço e ex-BBB, que conquistou o público com seu carisma na casa mais vigiada do Brasil, compartilhou o drama nas redes sociais, revelando o cenário de destruição que encontrou ao retornar ao circo onde trabalha com sua família.

“Perder a ferramenta de trabalho é uma situação muito complicada e difícil”, desabafou Edy, visivelmente abalado. “O único lugar que a gente tira nossa renda é da bilheteria”, revelou ele, expondo a dura realidade dos artistas circenses, que vivem sem renda fixa e dependem do público para sobreviver. O estrago foi tamanho que o ex-brother decidiu criar uma vaquinha virtual, que em poucas horas já mobilizou fãs, amigos e ex-colegas de confinamento.

O ex-BBB não escondeu a tristeza com a situação. “É corriqueiro no mundo do circo, porque a gente fica à mercê de muita coisa. Já aconteceu algumas vezes. Há dois, três anos, pegamos uma forte chuva de granizo em Piraúba, que causou até uma morte”, contou ele, relembrando momentos traumáticos da vida sob a lona.

Apesar da tragédia, a solidariedade falou mais alto. Edy viu sua história sensibilizar a web e comoveu até mesmo grandes nomes do entretenimento. “A gente agradece demais ao carinho de todos os ex-BBBs que se juntaram com a gente para fazer uma vaquinha. A Gracyanne Barbosa deu a ideia de lançar e o pessoal abraçou”, contou o palhaço, emocionado. Nomes como Aline Patriarca, Diogo Almeida, Eva Pacheco, Thamiris Maia, Mateus Pires, João Gabriel Siqueira e Giovanna Jacobina também se engajaram na causa.

A campanha tem como objetivo arrecadar R$ 60 mil para reconstruir o circo: uma nova lona, reposição de equipamentos e suporte financeiro para os artistas que ficaram sem trabalho. “Estamos tristes com a situação, porém, estamos muito felizes pelo carinho que recebemos”, declarou Edy, demonstrando gratidão diante da tragédia.