Franciny Ehlke responde cristicas do seu casamento com bilionário

Após se tornar o centro das atenções com o casamento luxuoso com o empresário bilionário Tony Maleh, a influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke resolveu rebater as críticas que vêm pipocando nas redes sociais. A loira, que soma milhões de seguidores, foi acusada por alguns internautas de estar em um relacionamento por interesse, mas respondeu à altura.

Em uma caixinha de perguntas no Instagram, uma seguidora não hesitou ao questionar se ela estava sendo usada. A resposta veio afiada e carregada de confiança. “Acho que muita gente não consegue enxergar que eu realmente possa estar feliz e possa estar com a pessoa mais incrível que uma mulher já teve”, escreveu.

Mas Franciny foi além. Sem papas na língua, ela ironizou o julgamento dos curiosos de plantão: “Quem convive com a gente até pode falar que eu uso ele. Qualquer coisa que eu levanto um dedo para pedir, esse homem arranja, ele compra. Argumentos de gente com tempo livre para falar. Tão besta”, disparou.

Em um vídeo publicado na mesma sequência, a influenciadora deu um verdadeiro tapa de luva ao detalhar a nova rotina de casada. Segundo ela, a vida com Tony mudou tudo. “Desde que comecei a viver essa vida com ele, de marido e mulher, morando juntos, nunca mais precisei tirar R$ 1 do meu bolso, me preocupar. Pela primeira vez na minha vida, estou sendo bem cuidada por alguém que me ama, por alguém que eu amo”, declarou, com brilho nos olhos.

Sem esconder mágoas de relacionamentos anteriores, Franciny ainda rebateu as inevitáveis comparações que surgiram entre Tony e seu ex-namorado. “É até triste ler comentários das pessoas comparando ele com meu ex-namorado. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra”, lamentou. E finalizou em tom de superação: “Às vezes a gente experiencia coisas ruins para depois experienciar uma coisa maravilhosa”.