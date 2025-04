Ex-namorada de Davi Brito perde bebê após uma semana do anúncio de gravidez

Após anunciar nas redes sociais que seria pai pela primeira vez, o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, agora enfrenta um momento devastador. Sua ex-namorada, Adriana Paula, perdeu o bebê. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (14) pela assessoria do influenciador baiano.

Segundo nota enviada à imprensa, Adriana, que é cirurgiã-dentista, passou mal e precisou ser levada às pressas para o Hospital Português, em Salvador. A mãe da jovem estava com ela no momento do socorro. “Hoje, dia 14/02, Davi recebeu a notícia de Adriana, que estava acompanhada de sua mãe e a caminho do Hospital Português, onde foi atendida pela emergência de maternidade. Após o contato com Davi, ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e receberam a notícia de que houve complicações na gestação. Será realizado um procedimento chamado curetagem”, dizia o comunicado oficial.

O procedimento citado é um tipo de intervenção médica utilizada para limpar o útero após abortos espontâneos, removendo o material remanescente da gestação. A notícia causou comoção entre fãs do ex-BBB, que acompanharam, nos últimos dias, uma série de reviravoltas na vida pessoal de Davi.

O anúncio da gravidez foi feito por ele na última terça-feira (8), durante uma live. Com tom emocionado, o ex-motorista de aplicativo vibrou com a novidade: "Papai Calabreso está na área", escreveu ele na legenda. Mas o que era para ser uma celebração, virou drama em pouco tempo.

Dois dias após o anúncio, Davi surgiu nas redes aos prantos e revelou que Adriana havia terminado o relacionamento. O motivo, segundo ele, foi justamente a exposição da gravidez sem o consentimento da parceira. “A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar”, disse o baiano, visivelmente abalado.

Em meio ao desabafo, Davi compartilhou detalhes dolorosos de uma discussão com a ex, revelando palavras duras que ouviu: “Eu sei que você me disse que eu não presto, que eu sou um lixo, que eu sou mentiroso, sou enganador, eu sou tudo de ruim, que eu te usei pra minha imagem com a minha ex-namorada. Eu não fiz isso, não. Eu te amei de verdade.”

A relação, que começou fora dos holofotes, tomou proporções inesperadas depois do reality. Davi narrou que percebeu algo diferente em Adriana durante um passeio: “Num dia caminhando no shopping, Adriana falou que estava com desejo de comer um frango. Olhando pra ela, vi que tinha algo de errado. Falei 'Adriana, você tá grávida'. Fizemos o teste e deu positivo. Estou muito feliz, de coração, eu vou ser um papai Calabreso.”