Nick Carter do Backstreet Boys é acusado de estupro e transmissão de DSTs

Mais uma denúncia atinge o cantor Nick Carter, um dos rostos do Backstreet Boys. Aos 45 anos, o integrante da boy band enfrenta a quarta acusação de estupro e, desta vez, os detalhes do processo são estarrecedores.

A vítima, identificada como Laura Penly, afirma que conheceu Carter em 2004, quando tinha apenas 19 anos, em Los Angeles. Segundo ela, o encontro com o artista terminou em um ato violento e sem consentimento. No processo judicial, obtido com exclusividade pelo site TMZ, ela relata que o cantor se recusou a usar preservativo alegando estar “limpo”. Diante da negativa dela, o cantor teria afirmado que “ela só estava ali para fazer sexo com ele”.

O que teria ocorrido em seguida é descrito como um pesadelo: “Nick Carter me jogou na cama e me estuprou, mesmo eu dizendo ‘não’ várias vezes. Ele ignorou totalmente meu consentimento”, afirma Laura no processo. A acusação ainda expõe que, após o abuso, o cantor teria ordenado que ela se calasse: “Ninguém vai acreditar em você”.

Mas a dor não parou por aí. De acordo com os documentos, Laura foi infectada com múltiplas doenças sexualmente transmissíveis, entre elas HPV, clamídia e gonorreia. A consequência mais grave, no entanto, veio algum tempo depois: ela foi diagnosticada com câncer cervical, associado à infecção persistente pelo HPV.

“Precisei passar por cirurgia, tratamento oncológico e vivi uma montanha-russa de traumas psicológicos e físicos”, diz Laura, que afirma ter sofrido consequências devastadoras para sua saúde emocional e vida íntima.

A nova acusação se junta a uma série de denúncias semelhantes contra o artista, que já enfrenta três outros processos envolvendo alegações de estupro. Carter, até o momento, não se manifestou sobre a nova denúncia.