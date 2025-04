Saiba quais ex de Cauã Reymond mandaram indireta após confusão em Vale Tudo

A novela "Vale tudo" está rendendo mais do a trama prometia. Envolvido em rumores de comportamento tóxico nos bastidores da nova versão de Vale Tudo, Cauã Reymond virou protagonista de um drama fora das câmeras, e agora, ex-namoradas do ator resolveram entrar em cena. Mariana Goldfarb, Grazi Massafera e Luiza Watson fizeram publicações que deixaram os fãs intrigados e levantaram suspeitas de que, sim, as indiretas têm alvo certo.

A primeira a se pronunciar foi Mariana Goldfarb. A modelo, que viveu um relacionamento de sete anos com Cauã, surgiu nas redes sociais com uma publicação enigmática, que muitos interpretaram como uma crítica velada ao comportamento do ex-companheiro. Sem citar nomes, ela deixou no ar um recado que ecoou como uma alfinetada certeira no meio da tempestade.

Na sequência, quem roubou os holofotes foi Grazi Massafera. A atriz e mãe de Sofia, filha de Cauã, postou uma foto de uma caneca estampada com os dizeres: "Lágrimas do Patriarcado". A frase, carregada de significado, soou como uma resposta direta aos rumores que apontam comportamentos machistas e autoritários do ator durante as gravações da trama.

Mas as surpresas não pararam por aí. Luiza Watson, dentista e ex-namorada do galã, também decidiu se manifestar. Em seus stories, compartilhou uma citação que, apesar de poética, não deixou dúvidas sobre a intenção: "Tive vergonha de mim quando percebi que a vida é um baile de máscaras, e participei com o meu verdadeiro rosto". E seguiu: "Quando você oferece o melhor, não significa que receberá o melhor em troca...". O recado, embora indireto, foi interpretado por muitos como uma experiência pessoal com o ator.

Toda essa movimentação nas redes aconteceu após uma bomba explodir nos bastidores de Vale Tudo. Segundo apuração da revista Veja, Cauã Reymond teria se desentendido com a atriz Bella Campos, que vive Maria de Fátima na trama. O motivo? O ator estaria dando “pitacos” sobre a atuação da colega, sugerindo até como ela deveria dizer suas falas. Bella teria se incomodado e levado a questão à direção da novela. Resultado: climão, cenas canceladas e uma crise nos bastidores.