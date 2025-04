Bella Campos coleciona polêmicas nos bastidores; dor de cabeça para a Glô?

Bella Campos está movimentando os corredores da Globo está semana, e não é por causa de seu desempenho em cena. Desta vez, a atriz estaria enfrentando um verdadeiro clima de guerra nos bastidores da nova versão de Vale Tudo, novela em produção na emissora. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, o mal-estar com Cauã Reymond já extrapolou o set e chegou a provocar queixas formais no setor de compliance da emissora.

A tensão, que teria começado ainda nas primeiras semanas de preparação da trama, causou desconforto entre colegas e membros da produção. E essa não é a primeira vez que Bella Campos se vê no olho do furacão quando o assunto são os bastidores.

Durante as gravações de Vai na Fé, em 2023, o nome da atriz também circulou por entre rumores e burburinhos. O jornal Extra chegou a publicar que Bella estaria evitando as confraternizações da equipe, supostamente por um antigo atrito com José Loreto, com quem teria vivido um affair nos tempos de Renascer. A ausência nas celebrações teria chamado atenção de colegas e gerado especulações.

Diante da repercussão, Bella precisou se pronunciar publicamente: “Eu não tenho saído muito, não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém”, declarou, tentando apagar o incêndio com uma explicação genérica.

Agora, com o novo episódio envolvendo Cauã Reymond, a artista volta ao centro das atenções, mas pelos motivos errados. O clima nos bastidores é de apreensão, e a Globo, que já precisou mediar outras situações delicadas entre elencos, observa de perto os desdobramentos.