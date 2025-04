Humberto Carrão também se desentendeu com Cauã Reymond: "Não toca em mim"

O clima nos bastidores da nova versão de Vale Tudo está pegando fogo, e não é só no roteiro. Após os desentendimentos com Bella Campos, com quem Cauã Reymond teria protagonizado momentos de tensão nas primeiras semanas de gravação, agora se desentendeu com outro colega: desta vez, o ator bateu de frente com Humberto Carrão.

Segundo revelou uma fonte da produção da novela à coluna Veja Gente, sob condição de anonimato, a situação saiu do controle em plena gravação. O motivo? Um hábito de Carrão que parece ter tirado Cauã do sério. “Carrão tem um jeito carinhoso de falar com as pessoas, encostando e pegando no braço dos outros”, contou a fonte. “Num desses momentos, Cauã se irritou e falou: ‘Não toca em mim’”.

Se a primeira reação já foi seca, a segunda veio carregada de tensão. Em um novo momento no set, Carrão teria repetido o gesto. A resposta de Cauã foi direta. “Cauã então partiu para a grosseria, dizendo que partiria para a agressão se ele fizesse isso de novo”, relatou a fonte.

A tensão foi tamanha que colegas precisaram intervir para evitar que o embate entre os galãs se transformasse em algo ainda mais grave. A famosa "turma do deixa-disso" entrou em ação e evitou que a discussão passasse do verbal para o físico.