Vitória ou Renata? Consultora diz quem venceria se o critério fosse estilo

A influenciadora de moda e consultora de estilo Babi Montello, 28 anos, analisou o figurino de Renata Saldanha e Vitória Strada, as finalistas do BBB 25, e contou que uma delas “levaria vantagem” se a moda fosse um dos critérios para vencer o reality.

“A Vitória tem um estilo atemporal, sabe mesclar muito bem e usar as ‘combinações coringas’. E isso não tem nada a ver com dinheiro ou fama. É personalidade e estilo. Ela tem um gosto refinado para roupas e sempre acerta ao escolher tons mais terrosos, neutros e pastéis”, opina.

“Por ser artista, ela poderia ser mais extravagante, mas prefere imprimir a própria personalidade em seus figurinos e por isso tudo fica muito harmonioso. Ela não cai na armadilha do ‘conceitual’, aquela coisa meio bizarra que é a opção de muitas celebridades que só querem roubar a cena a qualquer custo”, alfineta.

Ao falar sobre o estilo de se vestir de Renata Saldanha, a especialista ressalta que a cearense tem “um estilo próprio”, por conta da sua autenticidade, com muitos acertos e poucos deslizes. Ela erra ao misturar estilos, principalmente o esportivo com o sensual.

“Ela também gosta do atemporal, mas mistura o esportivo com o casual e isso, às vezes, é over, é brega e cafona. Ela mistura tudo, não existe harmonia no visual. Não é falta de bom gosto, ela se veste muito bem e com personalidade, tem um estilo próprio e cativante”, explica. “Mas peca ao misturar demais tecidos, estilos, texturas e cores”.

Para a consultora, a disputa entre Vitória e Renata, pelo menos na moda, é bastante acirrada, mas a primeira leva vantagem. “Não sei quem vencerá o reality, mas, no estilo, as duas são bons exemplos de como se vestir. A ousadia da Renata acaba deixando ela em desvantagem. Essa mistura de estilos deixa tudo desarmônico, com visual pobre e zero elegante. Para ela, vale a dica: menos é mais. As combinações tradicionais são coringas, ela deveria seguir mais nessa linha”.