SBT se pronuncia após denúncia de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita

Após vir à tona uma denúncia grave envolvendo o nome de Otávio Mesquita, o SBT finalmente se pronunciou sobre o caso que abalou os bastidores da emissora. Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, comandado por Danilo Gentili, acusou o apresentador de estupro e afirmou ter sido silenciada pela empresa. A denúncia se refere a um episódio ocorrido em 2016, durante uma gravação nos estúdios do canal.

Na noite da última terça-feira (15), Juliana fez um pronunciamento contundente em suas redes sociais. Ela relatou que procurou o setor de compliance do SBT após o episódio traumático, mas a emissora, segundo ela, não tomou providência alguma. Ainda segundo a ex-funcionária, o simples fato de ter denunciado o abuso resultou em seu afastamento e no fim de sua trajetória profissional dentro da casa.

A resposta do SBT veio apenas no dia seguinte, em forma de nota oficial enviada à imprensa. “Osasco, 16 de abril de 2025 – A propósito do episódio envolvendo a Srª. Juliana Oliveira e o apresentador Octávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou, a tempo, todas as providências que lhe competia por meio do seu Departamento de Governança Corporativa”, afirmou a empresa, hoje presidida por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos.

A denúncia, agora em tramitação no Ministério Público de São Paulo, descreve uma cena chocante. Juliana afirma que, enquanto ajudava Mesquita a retirar equipamentos de segurança, foi surpreendida por toques íntimos sem consentimento e movimentos de simulação sexual por parte do apresentador. O ato, segundo ela, não foi previamente combinado e teria acontecido diante da equipe de gravação. Ainda de acordo com o relato, ela buscou apoio da direção do programa e do próprio Danilo Gentili, mas foi ignorada.

Otávio Mesquita nega veementemente as acusações. Segundo ele, tudo não passou de uma “brincadeira” dentro do contexto humorístico do programa e garante que a situação foi “pré-combinada” com Juliana. Ele também afirma que não teve a intenção de cometer qualquer ato ilegal.