Após polêmica, Pastor comenta interpretação de José Loreto como Jesus

Após interpretar o diabo no desfile da Vila Isabel no Carnaval de 2025, o ator José Loreto agora vive Jesus Cristo no espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco — atraindo mais de 10 mil pessoas na estreia. A mudança de papel gerou debate nas redes sociais sobre fé, arrependimento e coerência espiritual.

O Pastor Luciano Alves comentou o caso com maturidade espiritual: “Não cabe a nós julgar o coração de ninguém. A graça também alcança artistas. A história de Jesus é justamente sobre transformação. Deus pode usar até mesmo quem foi a ‘voz do mal’ em um dia para, em outro, proclamar a redenção.”

Sobre as críticas recebidas por Loreto após o anúncio do papel de Cristo, o pastor acrescenta: “Precisamos ter cuidado para não agir como os fariseus, que olham as aparências e esquecem o poder do arrependimento e da arte como ferramenta de evangelização.”

Luciano ressalta que o mais importante é que o nome de Cristo esteja sendo falado: “Milhares de pessoas assistindo a história de Jesus sendo encenada com emoção é algo poderoso. Deus fala de formas que a gente não espera. Que essa mensagem chegue a muitos corações.”