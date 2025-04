Bella Campos teria acusado Cauã Reymond de "cheiro forte" em set da Globo

Após rumores sobre tensão entre Bella Campos e Cauã Reymond, um novo capítulo veio à tona nesta segunda-feira (21) durante o Fofocalizando, no SBT. O jornalista Leo Dias expôs uma situação inusitada e desconfortável nos bastidores da Globo, envolvendo... cheiro.

Segundo Leo, Bella teria se incomodado com o odor que o ator exalava em um dia de gravação. Sem conseguir ignorar o desconforto, ela teria soltado a frase que causou calafrios nos bastidores: “Cauã, você está fedendo.” A resposta do galã? Ainda mais surpreendente: “Isso é cheiro de masculinidade.”

Léo Dias afirma que Bella Campos RECLAMOU do cheiro de suvaco sujo de Cauã Reymond nas gravações. pic.twitter.com/FAD3wXKegS — QG do POP (@QGdoPOP) April 21, 2025

O comentário do ator não caiu bem e apenas aumentou a tensão já existente entre os dois. Fontes ligadas à produção relatam que Cauã teria o costume de mergulhar de cabeça nos papéis, a ponto de ultrapassar os limites em cenas mais intensas. “Em cenas de briga ele pega pesado demais”, revelou Leo Dias.

O clima nos bastidores já estava instável. Na semana passada, gravações que envolviam os dois foram canceladas após Bella se emocionar e cair no choro. A situação foi tão séria que o diretor Amauri Soares precisou intervir, promovendo uma reunião de emergência com os artistas.

Ainda de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, Bella estaria sendo pressionada pela emissora a se posicionar publicamente em defesa do colega, tentando conter o escândalo que ameaça respingar diretamente na imagem do galã.