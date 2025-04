Mirella Santos revela tudo sobre a treta com João Matheus: "dor de cabeça"

Mirella Santos, influenciadora digital com milhões de seguidores, abriu o coração e contou toda a verdade sobre o rompimento com João Matheus, após os dois deixarem de se seguir no Instagram, o que, claro, acendeu o alerta dos fãs mais atentos.

Tudo começou como uma faísca: o unfollow mútuo. Rapidamente, a web se encheu de especulações. E o próprio João Matheus tratou de aumentar o mistério ao declarar que não sabia o motivo da atitude de Mirella. “Estou surpreso também. E acredito que depois disso não somos mais amigos”, afirmou ele, jogando a dúvida no ar e deixando no vácuo qualquer tentativa de reconciliação.

Os boatos começaram a pipocar, de supostos climões durante uma viagem recente à incompatibilidade de personalidades, tudo foi levantado pelos fãs. A internet dividiu opiniões. De um lado, quem defendia João, apontando sua lealdade e presença constante na trajetória de Mirella. De outro, seguidores da influenciadora que apoiaram sua decisão e exigiram um posicionamento.

A pressão foi tanta que Mirella decidiu se pronunciar. E o que era um simples unfollow virou um desabafo com direito a lágrimas e revelações inesperadas. Segundo ela, a amizade se desgastou com o tempo, especialmente depois que os dois passaram a trabalhar juntos. “Não estava dando certo, estava dando dor de cabeça e eu tenho o meu jeito de ser, ele tem o dele… Às vezes eu não conseguia pedir as coisas ao Matheus porque eu tinha medo por esse jeito dele, e tudo isso foi jogado na mesa”, contou, emocionada.

O desentendimento, ao que tudo indica, vinha se acumulando e encontrou na viagem o estopim. Fontes próximas afirmam que o clima entre os dois estava longe do amigável e que os bastidores da relação já demonstravam sinais de desgaste. O que era uma parceria virou peso. E, no fim, o laço se rompeu sem volta.