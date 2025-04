Carlos Alberto de Nóbrega perde a paciência e detona boatos sobre a esposa

Carlos Alberto de Nóbrega, aos 88 anos e um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira, fez um desabafo no Instagram ao defender com unhas e dentes sua atual esposa, a médica Renata de Nóbrega, de rumores maldosos que começaram a circular online.

O apresentador da tradicional "A Praça É Nossa", no ar há décadas pelo SBT, não conteve a indignação ao ver o nome da esposa envolvido em boatos de que ela teria sido a responsável pelo término de seu segundo casamento com Andréa Nóbrega. Sem meias palavras, ele gravou um vídeo e se pronunciou publicamente.

“Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher”, declarou o humorista, visivelmente abalado.

Carlos Alberto fez questão de deixar claro que Renata entrou em sua vida muito depois do fim de seu relacionamento com Andréa. “Ela não é o primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, eu me separei e fiquei amigo da minha mulher. Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse”, continuou.

E ele foi além, revelando que já está separado da ex há mais de uma década, e que não há qualquer vínculo entre os términos e sua relação atual. “Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Eu estou separado há 13 anos”, disparou.

Num apelo emocionado, Carlos pediu respeito. “Ela não merece. Deixe a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste”, concluiu o veterano, que raramente se envolve em polêmicas, mas desta vez não se calou diante da injustiça.