Mariana Goldfarb perde a paciência com hater após polêmica com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, tem sido alvo de uma série de ataques virtuais desde que passou a abordar, com mais frequência, temas delicados como relacionamentos abusivos, misoginia e machismo.

Na noite do último domingo (20), Mariana não mediu palavras e reagiu com firmeza às ofensas que vêm tomando conta de sua caixa de mensagens. “Ah… só para lembrar… Qualquer pessoa que vier ao meu perfil e usar palavras ofensivas ou de baixo calão, será bloqueada com prazer. Não tenho paciência para quem não sabe se expressar corretamente. Grata”, disparou em seus stories, deixando claro que o limite foi ultrapassado.

A publicação causou alvoroço entre os seguidores e reacendeu os boatos que ligam seus recentes desabafos ao ator Cauã Reymond, com quem ela teve um relacionamento que chegou ao fim em 2023. Nas últimas semanas, o nome de Cauã esteve envolvido em rumores de desentendimentos nos bastidores da novela Vale Tudo, especialmente em cenas com a atriz Bella Campos, o que adicionou ainda mais combustível à fogueira de especulações.

E Mariana, que até então vinha se mantendo discreta, resolveu soltar uma indireta que pegou muita gente de surpresa: “Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo… Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote.” A frase, publicada no dia 16 de abril, foi suficiente para os internautas retomarem teorias sobre os bastidores de seu casamento.

Desde janeiro, a influenciadora vem usando suas redes como plataforma de acolhimento para mulheres que enfrentam relações abusivas, reforçando mensagens de amor-próprio e coragem. Apesar disso, ela nunca confirmou se os relatos dizem respeito a Cauã. “Evito citar nomes para proteger minha história”, já declarou em entrevistas anteriores.

Nos últimos dias, diante da nova onda de comentários maldosos, Mariana reafirmou seu poder com uma nova publicação que soou como um recado direto: uma foto acompanhada da legenda “Enquanto isso, sigo mais bonita do que nunca”. E, ao que tudo indica, ela está mais decidida do que nunca a não se calar, e menos ainda a tolerar quem tenta diminuí-la.