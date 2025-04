Gracyanne Barbosa desaba após internação: "Não consegui me despedir"

Gracyanne Barbosa viveu uma segunda-feira de fortes emoções ao abrir o coração nas redes sociais e compartilhar com os fãs um episódio delicado envolvendo seus pets. A musa fitness, que recentemente deixou o Big Brother Brasil 25, surgiu chorando em vídeos nos stories ao relatar a internação de sua cadelinha Bela, que apresentou sintomas preocupantes de diarreia e vômitos. O susto inicial, felizmente, não evoluiu para algo mais grave, mas serviu de gatilho para memórias que ainda doem profundamente na ex-BBB.

“Gente, para quem está perguntando, a Bela ficou internada. Lembra que eu falei ontem que ela estava com diarreia e vomitando. Graças a Deus não é nada demais. Ela fez os exames, já melhorou e daqui a pouco eu vou buscar”, contou, tentando conter as lágrimas.

No entanto, a situação abriu espaço para um desabafo sincero e devastador. Gracyanne revelou que, desde que saiu do reality, não havia conseguido visitar seus pets e ainda carregava a dor de perdas que aconteceram enquanto estava confinada. Chorando, ela recordou que um dia antes de entrar no programa perdeu Thorzinho, seu companheiro de quatro patas. Assim como Bela, ele também havia apresentado diarreia, mas, diferente do atual caso, o desfecho foi trágico: o pet não resistiu a uma parada cardíaca após ser internado.

“Quem me acompanha sabe que um dia antes de confinar eu perdi o Thorzinho, também foi porque ele estava com diarreia e quando ele foi internado ele teve uma parada cardíaca”, disse, com a voz embargada. Mas a dor não parou por aí.

Durante o confinamento, Gracyanne recebeu a notícia de que outra cadelinha, Belety, havia falecido por causas naturais. Para piorar, soube também do desaparecimento de Angel, uma cachorrinha que ganhou de presente de um fã-clube e que está desaparecida desde 30 de janeiro. A influenciadora contou que vem buscando apoio de órgãos públicos e oferecendo recompensa para tentar reencontrar a mascote.

“E quando eu estava dentro da casa a Angel, que é uma cachorrinha que eu ganhei do fã-clube, fugiu e eu tive a Belety também que faleceu por idade, e eu não pude me despedir delas duas”, desabafou.

A influenciadora finalizou com um apelo aos seguidores e uma declaração de amor incondicional aos animais. “E eu estava devendo vir falar com vocês ainda, a Angel a gente continua procurando, botei recompensa, Defesa Civil procurou, Bombeiros. Ela sumiu dia 30 de janeiro. E é, eu sei que muita gente não entende esse amor por cachorro e fala infinitas coisas, mas eu acho que quem ama, quem tem, sabe que é como se fossem filhos para gente”, concluiu, emocionando os fãs que acompanham sua trajetória.