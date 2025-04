Sai Cauã Reymond e entra Leandro Lima; terá substituição em Vale Tudo?

Os bastidores do remake de Vale Tudo, da TV Globo, estão fervendo, e não é só pela trama envolvente da novela. Com Cauã Reymond no centro de uma polêmica nos estúdios, boatos de sua possível saída ganharam força nas últimas semanas. O nome de Leandro Lima, inclusive, começou a circular como o provável substituto do galã no papel de César, um dos protagonistas da história. Mas a verdade sobre essa reviravolta foi finalmente revelada.

Segundo fontes ligadas à produção, a Globo se reuniu às pressas para discutir a permanência de Cauã na novela. A reunião, realizada na semana passada, contou com os principais nomes da alta cúpula da emissora. E a decisão? Cauã Reymond permanece, ao menos por enquanto. “A situação não é tão tensa quanto está sendo veiculado pela mídia”, revelou uma fonte, assegurando que os trabalhos seguem normalmente nos estúdios.

Apesar disso, Leandro Lima realmente foi escalado para a trama, o que aumentou ainda mais o burburinho. Mas ele não vem para substituir ninguém. O ator vai interpretar Walter, um dos amantes jovens de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch. Seu personagem promete movimentar os capítulos que irão ao ar apenas no final do primeiro semestre, já que as gravações estão previstas para começar no início de maio.

Leandro, que brilhou recentemente em Terra e Paixão como o Delegado Mariano, retorna com tudo à dramaturgia da emissora. E mesmo que o papel seja novo, a tensão nos bastidores continua chamando mais atenção do que o próprio roteiro da novela.