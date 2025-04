Ex-The Voice Kids, Karen Silva morre aos 17 anos após sofrer AVC

O Brasil amanheceu em luto nesta quarta-feira (24). Morreu aos 17 anos a jovem cantora Karen Silva, conhecida nacionalmente após encantar o público no The Voice Kids em 2020. Internada há alguns dias no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ), a artista não resistiu a um AVC do tipo hemorrágico e teve sua morte confirmada pela equipe.

Karen conquistou os brasileiros ao integrar o time de Carlinhos Brown no reality musical da TV Globo. Com uma voz potente e uma presença magnética, ela deixou uma marca indelével em quem a acompanhava desde a infância. Mas sua trajetória, promissora e repleta de sonhos, foi interrompida de forma devastadora.

A notícia da morte da cantora se espalhou rapidamente nas redes sociais, com fãs, amigos e artistas prestando homenagens. A equipe de Karen publicou um comunicado emocionado: "Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo."

Mais que uma voz potente, Karen se tornou um símbolo de força para muitas meninas negras. Sua equipe ressaltou esse impacto em outra parte da nota: "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada."