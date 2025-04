Lula, Janja e chefes dos Poderes vão ao funeral do papa Francisco em Roma

Em um movimento raro, os chefes dos Três Poderes se uniram ao presidente Lula e à primeira-dama Janja para prestar uma última homenagem ao pontífice em Roma. A comitiva oficial brasileira embarca nesta quinta-feira (24) e retorna ao país logo após o funeral, marcado para sábado (26), na Basílica de Santa Maria Maior.

A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, que revelou os nomes de peso na missão internacional: Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados; Davi Alcolumbre, que comanda o Senado; e Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, estarão lado a lado com Lula e Janja na cerimônia que deve reunir líderes do mundo inteiro.

O sepultamento de Francisco acontecerá após um velório que se inicia ainda na madrugada de sábado, na imponente Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia será fechada, mas deve ser transmitida ao vivo pelas principais emissoras do planeta, e a expectativa é de uma cobertura monumental.

Fontes próximas ao governo afirmam que outros políticos ainda podem se juntar à comitiva, mas os nomes seguem sob sigilo até a confirmação oficial. O gesto de presença, segundo analistas políticos, vai além da diplomacia: trata-se de um aceno simbólico ao legado do papa Francisco, conhecido por suas posições firmes em defesa dos pobres, do meio ambiente e dos direitos humanos.