Gato Preto se emociona e fala da ausência no parto da filha com Bia Miranda

O nascimento de Maysha, filha de Bia Miranda, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (23), mas o que mais chamou a atenção dos internautas foi a ausência de Gato Preto, pai da bebê, no momento do parto. Samuel Sant’anna, como é chamado oficialmente, já havia se envolvido em polêmicas anteriores ao negar publicamente a paternidade da criança. Agora, ele volta aos holofotes com um desabafo emocionante sobre não ter conseguido chegar a tempo ao hospital.

Em uma série de Stories no Instagram, Gato Preto contou que acompanhou tudo de longe, com o coração apertado e os olhos marejados. "Nunca pensei em ver um parto pelo celular", afirmou, visivelmente abalado. Segundo ele, o parto foi antecipado e o pegou completamente desprevenido. “Acordei tarde, tentei ver passagem de avião, mas não tinha. Se fosse de carro, também só chegaria depois”, contou aos seguidores.

A ausência do influenciador na maternidade gerou comoção entre fãs do ex-casal, que acompanharam o relacionamento conturbado ao longo dos últimos meses. A imagem de Bia sorridente com a filha nos braços contrasta com o vídeo de Gato Preto visivelmente emocionado e pedindo desculpas por não estar presente. “Eu queria muito ver. A gente falava muito sobre isso. Sobre assistir, sobre como eu ia reagir. Acho que devo mil desculpas por não estar presente.”

Bia Miranda, que celebrou o nascimento com a legenda “E no final deu tudo certo, graças a Deus”, ainda não comentou publicamente o desabafo do ex. Enquanto isso, a internet especula se esse episódio pode marcar uma reaproximação entre os dois, ou se a história seguirá com novos capítulos de tensão e afastamento.