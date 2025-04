Wanessa Camargo revela verdade sobre affair com Fiuk após festa do BBB 25

O clima esquentou nos bastidores do mundo dos famosos após a grande final do BBB 25. E uma dupla inesperada virou assunto nas redes: Wanessa Camargo e Fiuk. Os dois foram flagrados em momentos de proximidade na badalada after party da edição, e os rumores de um possível affair tomaram conta da web. Agora, pela primeira vez, Wanessa quebrou o silêncio sobre os boatos, e o que ela disse deu o que falar.

Durante sua passagem pelo Troféu Imprensa, em São Paulo, nesta quarta-feira (23), a cantora falou abertamente sobre a repercussão. Com um look poderoso e esbanjando bom humor, ela respondeu às perguntas sobre a suposta aproximação com o filho de Fábio Jr., e não fugiu do assunto: "Fiuk é meu amigo, amo ele. Conheço Fiuk desde pequenininho, porque sou muito amiga da Cleo e acabei ficando próxima do Fiuk. Ele é um amor, meu amigo e a gente dá risada [sobre os rumores]", disse ela.

O burburinho começou logo após a festa da final do Big Brother Brasil, que consagrou a cearense Renata Saldanha como campeã com 51,90% dos votos. A comemoração reuniu ex-BBBs de várias edições, celebridades e influenciadores. Mas foram Wanessa e Fiuk que roubaram a cena: trocaram abraços, conversas ao pé do ouvido e sorrisos cúmplices. Para muitos, os gestos passaram do limite da amizade.

Solteira desde o fim do relacionamento conturbado com Dado Dolabella, Wanessa virou alvo de especulações. E, claro, a internet não perdoou, memes, montagens e comentários sobre o possível novo casal bombaram nas redes sociais.

A festa contou ainda com presença de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina, Aline Patriarca, Vinícius, Matheus, Camilla, Thamiris, Marvvila, Projota, Flay, Gabi Martins e Giovanna Pitel, além dos apresentadores Tadeu Schmidt, Ana Clara, Thiago Oliveira e Ed Gama. Mas foi o suposto flerte entre Wanessa e Fiuk que dominou os holofotes.