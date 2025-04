Jenny Miranda explode contra Gato Preto e dispara: "Você não é homem"

A relação já estremecida entre Jenny e Bia Miranda alcançou um novo ápice de tensão quando Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, revelou ter acompanhado o parto da filha Maysha pelo celular. Revoltada com a postura do influenciador, a mãe de Bia não economizou nas críticas e usou as redes sociais para um ataque direto.

Em vídeo inflamado, Jenny soltou o verbo ao comentar a justificativa de Gato Preto para sua ausência na maternidade. “Está ardendo uma porr*, agora é fácil, né? Você não é homem, você não é nada! Tomara que a Bia não queira te ver nunca mais… Você não merece nenhum pingo de empatia”, disparou, ostentando indignação total.

A fúria de Jenny foi além: ela questionou a credibilidade do influenciador ao lembrar que ele chegou a negar a paternidade de Maysha para depois voltar atrás. “Falou que [a Maysha] não era sua filha, deixou ela sozinha nesse momento, pegou outra e postou, e quase agora estava ostentando dinheiro”, cutucou, em referência a um registro de Gato Preto ao lado de outra mulher.

Para coroar o desabafo, a influenciadora deixou claro que não engoliu a desculpa de “ter dormido e perdido o parto”: “Dormindo é o caralh*. Revoltada com esse tipo de pessoa. Queria te encontrar pessoalmente um dia, que eu ia perder meu réu primário pra ver se você vira homem”. O tom foi de quem não pretende poupar críticas.

Com as hashtags de cancelamento pipocando nos comentários, fãs de Jenny e Bia apoiaram a postura da matriarca, enquanto seguidores do influenciador questionaram até onde vai a tensão familiar. A briga, que já durava semanas, agora ganhou contornos dramáticos e promete novos capítulos virais.