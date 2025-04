Virginia Fonseca leva bronca no Japão ao filmar em loja e corta stories

Virginia Fonseca está mesmo vivendo de tudo um pouco durante sua viagem ao Japão, incluindo situações inusitadas que nem os milhões de seguidores esperavam ver. Após encantar os fãs ao aparecer de quimono no templo Sensoji, a influenciadora passou por um momento constrangedor enquanto buscava um presente para a amiga Rafa Uccman: ela foi gentilmente repreendida por uma atendente de loja por tentar filmar dentro do local.

A situação aconteceu enquanto Virginia procurava um bonequinho específico a pedido de Rafa. Sempre espontânea, ela começou a gravar stories para mostrar a busca, mas teve que interromper tudo no meio. “Corte seco porque a moça falou que não pode filmar”, explicou nos stories

Apesar do susto, Virginia manteve o bom humor e seguiu com a missão. “ Rafa pediu esse bonequinho aqui e eu vim procurar porque tá muito Hypado”, comentou, mostrando que, mesmo do outro lado do mundo, não deixa de ser uma boa amiga, e ainda rende entretenimento de sobra para os fãs.