Wanessa revela se ficou com Fiuk após festa do BBB25

Wanessa Camargo brilhou na premiação “Troféu Imprensa 2025” do SBT, gravada na última quarta-feira (23), e ainda aproveitou o momento para colocar um ponto final nos rumores que tomaram conta das redes nos últimos dias: teria ela engatado um affair com Fiuk após a festa do BBB?

Em conversa exclusiva com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, Wanessa não fugiu de nenhuma pergunta. Ao ser questionada sobre os boatos de que teria deixado o evento acompanhada de Fiuk, ela foi direta: “Fui com ele e com o Projota porque a gente tava no mesmo hotel, então a gente pegou o mesmo carro”. E mandou o recado para os curiosos de plantão: “Fiuk é meu amigo, pelo amor de Deus. Eu sou maior amiga da Cleo”.

A resposta veio após dias de especulação, especialmente depois que vídeos dos dois juntos circularam nas redes sociais, alimentando teorias sobre um possível romance. Wanessa, no entanto, rebateu qualquer insinuação com firmeza e ainda alfinetou os comentários maldosos. “Eu tava super bem, feliz, não tinha nada de exagero, mas as pessoas gostam de pegar maldadezinha”, disparou a cantora, sobre sua presença animada na after party da final do BBB 25.

Apesar das fofocas, o momento da noite foi a homenagem do SBT. Wanessa revelou que o convite para participar do programa veio justamente para resgatar o troféu que ela não conseguiu buscar na época. “Provavelmente eu tinha compromisso, eu tinha show, alguma coisa, e eu não consegui vir”, explicou. Além de receber a estatueta, a artista fez questão de prestigiar Patricia Abravanel e Celso Portiolli, que assumem a condução da premiação pela primeira vez sem a presença de Silvio Santos. “Vim aqui também como amiga dar esse amor pra ela e pro Celso”, afirmou.