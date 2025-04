Bia Miranda deixa Gato Preto conhecer a filha: "Vamos fazer o exame de DNA"

Poucos dias após o nascimento prematuro da pequena Maysha, Bia Miranda surpreendeu os fãs ao revelar que permitiu a visita do ex-namorado, Gato Preto, à bebê, mesmo após ele negar publicamente ser o pai da criança. A atitude dividiu opiniões nas redes, mas Bia não deixou margem para dúvidas.

“Não é porque o Gato Preto vacilou comigo que ele não vai poder ver a filha dele. Não é assim que as coisas funcionam. A filha é dele. ‘Ah, mas ele comentou isso...’. Não importa! É dele e ele sabe que é dele”, declarou a influenciadora em um desabafo sincero que viralizou.

A visita aconteceu no hospital onde a bebê segue sob cuidados médicos desde o parto, na última quarta-feira (23). Mesmo com toda a polêmica que antecedeu o nascimento, incluindo declarações do influenciador negando a paternidade e se afastando da situação, Bia manteve a calma e fez questão de garantir o direito dele de conhecer a filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

“Vocês têm que entender que não é porque ele vacilou comigo que vou colocar 30 seguranças aqui no hospital e falar: ‘Você não vai ver a sua filha’. Ele veio ver a Maysha e é um direito dele. Ele vai ver a filha dele”, reforçou, batendo de frente com as críticas que recebeu nas redes sociais.

No entanto, Bia também foi firme ao anunciar o próximo passo. “Vamos fazer o exame de DNA para processar logo quem a gente tiver que processar”, disparou. A fala direta e sem rodeios confirma que, apesar do momento delicado, a influenciadora está pronta para esclarecer de vez a verdade sobre a paternidade da menina.