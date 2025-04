Davi Brito mostra resultado de sua primeira lipo; veja

Depois de ter sido internado no último sábado (26/4), Davi Brito surpreendeu seguidores ao compartilhar, neste domingo (27/4), o resultado de sua lipo Ultra HD. O ex-BBB publicou em seu Instagram imagens do “antes e depois”, exibindo um abdômen visivelmente mais definido.

O procedimento foi realizado pelo cirurgião plástico Dr. Lucas Guimarães, reconhecido pelo uso de tecnologia avançada em contorno corporal. No vídeo, o médico apresenta as etapas da cirurgia e mostra como a técnica permitiu realçar a musculatura de Davi, sempre priorizando a segurança do paciente.

Em sua legenda, o influenciador agradeceu ao especialista: “Optei pela lipo Ultra HD com o Dr. Lucas Guimarães e estou muito satisfeito com o resultado. Todo o processo foi conduzido com profissionalismo e equipamentos de ponta.” Davi também garantiu que já se sente bem após a internação e que seguirá todas as orientações médicas para uma recuperação tranquila.

A postagem gerou uma onda de comentários, entre elogios à mudança no visual e questionamentos sobre sua rotina de cuidados. Para quem acompanhou o mistério em torno de sua internação, o vídeo esclarece que o procedimento estético exigiu internação breve, mas que tudo ocorreu dentro do esperado.