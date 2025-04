Salão de beleza em Manaus aposta em programa de gestão de resíduos

O setor de beleza movimenta bilhões de reais por ano no Brasil e segue em constante expansão. No entanto, um aspecto ainda pouco discutido acompanha esse crescimento: a geração de resíduos e os impactos ambientais causados por embalagens, produtos químicos e materiais descartáveis.

Segundo a Euromonitor International, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking global de mercados de beleza e cuidados pessoais, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão. Apesar da relevância econômica, a preocupação ambiental ainda é incipiente no setor.

Em Manaus, uma iniciativa pioneira pretende mudar esse cenário. O Studio Vip Concept, espaço de beleza, saúde e bem-estar localizado na capital amazonense, acaba de lançar o Projeto SV Verde, um programa de sustentabilidade que incorpora práticas ecológicas à rotina do salão.

Idealizado pela empresária e dentista Iara Ribeiro, o projeto inclui coleta seletiva de resíduos, substituição de descartáveis por materiais biodegradáveis, incentivo ao descarte correto de embalagens e até um programa de compensação de carbono.

Nosso setor ainda está muito atrasado no debate ambiental. Os salões de beleza geram uma grande quantidade de resíduos e, até então, isso não era tratado com a seriedade necessária. Como dentista, sempre tive essa preocupação com biossegurança e descarte adequado, e decidi trazer essa visão para o salão explica Iara. Não basta oferecer serviços de alto padrão. É preciso responsabilidade com o impacto que geramos completa.

O compromisso do Studio Vip Concept vai além da redução de resíduos. O salão adotou o uso de papel semente para recados internos, que pode ser plantado após o uso, e substituiu os copos descartáveis por versões biodegradáveis feitas com fibra de bambu. Clientes que participam das ações sustentáveis recebem benefícios e descontos como forma de incentivo.

A iniciativa mais significativa, no entanto, foi a parceria com a startup amazonense Tree Earth, voltada à compensação de carbono. Em 2024, o salão promoveu o plantio de 55 mudas de árvores, o equivalente à compensação de 18 toneladas de CO?, tornando-se um dos primeiros do país a realizar esse tipo de ação no setor.

Estamos em Manaus, no coração da Amazônia. Isso nos dá ainda mais responsabilidade ambiental. Queremos mostrar que sustentabilidade e beleza podem, e devem, caminhar juntas, reforça a empresária.

Em um momento em que cresce a demanda por práticas sustentáveis em todos os segmentos, o Projeto SV Verde destaca-se como uma iniciativa inovadora que estimula a reflexão sobre o futuro do setor de beleza e o papel das empresas na preservação do meio ambiente, especialmente na regiãoNortedopaís.