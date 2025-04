Cercada por seguranças, Bruna Biancardi é flagrada fazendo enxoval nos EUA

Bruna Biancardi está vivendo momentos intensos nos Estados Unidos enquanto se prepara para a chegada de sua segunda filha, Mel, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Neste domingo (27), a influenciadora foi flagrada em Orlando, na famosa loja Macrobaby, fazendo as compras do enxoval da bebê em meio a um forte esquema de segurança.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, Bruna não estava sozinha. Ela contou com a companhia da irmã, Bianca Biancardi, durante o passeio que chamou a atenção de todos. Cercada por um segurança particular, a influenciadora desfilou pela loja enquanto conferia minuciosamente cada item para a pequena Mel, esbanjando simpatia e atenção com quem se aproximava.

A movimentação intensa ao redor de Bruna não passou despercebida. Mesmo sob proteção constante, ela fez questão de manter a doçura no trato com os fãs e curiosos que a reconheceram no local, mostrando que, mesmo cercada de cuidados, ainda preserva a leveza nos momentos especiais da maternidade.

Aos 30 anos, Bruna Biancardi vem se mostrando cada vez mais firme em suas escolhas para a criação das filhas. Em sua participação na nova temporada do videocast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, a influenciadora abriu o jogo sobre os bastidores da maternidade, gravidez, a pressão dos haters e revelou as regras que considera "inegociáveis" na educação das herdeiras.