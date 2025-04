Marido de Leandro Karnal revela previsão feita pela mãe: "Nunca imaginei"

Em uma entrevista ao Cérebro Pod, Vitor Fadul, de 29 anos, abriu o coração ao falar sobre sua relação com o historiador e escritor Leandro Karnal, de 61 anos. Sem medo de expor sentimentos, o jovem músico refletiu sobre a diferença de 33 anos que separa o casal e ainda revelou uma história surpreendente envolvendo sua mãe, Cleusa Fadul, falecida no início de abril.

Durante o bate-papo, Vitor citou o livro O Poeta, de Khalil Gibran, para ilustrar a intensidade de seus sentimentos e brincou ao falar da diferença de idade. "Eu encontrei o amor em uma pessoa da qual eu nunca imaginei encontrar, seja de tipo, gênero ou forma. Eu nunca imaginei que eu amaria um homem e ainda mais tão mais velho do que eu, o Leandro tem 33 anos a mais, temos um Jesus Cristo entre nós", declarou ele, emocionando quem acompanhava a gravação.

Mas o momento mais tocante da conversa veio quando ele relembrou a previsão que sua mãe fez logo no início do namoro com Karnal. Segundo Vitor, Cleusa afirmava que Leandro era o grande amor da vida de seu filho, algo que, à época, parecia impensável para ele. “Minha mãe, lá no começo, quando eu comecei a namorar o Leandro, falou que ele era o amor da minha vida. Eu achei que ela estivesse completamente doida. Eu fui deixando fluir e acho que o Leandro me instiga muito a entendê-lo e eu também acho que eu o instigo muito na tentativa de me entender", contou o músico, que ainda destacou a conexão única que surgiu entre eles. "Nas diferenças, que são muitas, e também nas afinidades, eu fui descobrindo esse amor que eu não tinha sentido antes por uma pessoa, eu não havia tido uma relação dessa antes", confessou.

Vitor Fadul é músico, com trabalhos como o álbum PANAPÁNÁ. Ele e Leandro Karnal se conheceram em 2017, graças ao interesse em saraus e outras afinidades culturais, e oficializaram a união discretamente em 2022, o casamento só foi revelado publicamente em janeiro do ano seguinte, para surpresa dos fãs.