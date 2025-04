Lady Gaga chega ao Brasil sob apagão no aeroporto para despistar imprensa

Lady Gaga está oficialmente em solo brasileiro, mas como tudo que envolve a estrela do pop mundial, sua chegada foi digna de roteiro de filme. A artista de 39 anos desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, às 4h da manhã desta terça-feira (29), em meio a um esquema de segurança que beirou o nível de operação de Estado.

Segundo informações obtidas por fontes próximas à produção, Gaga viajou separada de sua equipe e, para evitar o caos e o assédio da imprensa e de fãs mais atentos, uma ação ousada foi colocada em prática: parte do aeroporto teve as luzes propositalmente desligadas para impedir qualquer tentativa de flagra no momento do desembarque. Mas não para por aí.

A estratégia envolveu ainda uma frota de carros posicionados de forma cirúrgica, os veículos foram usados tanto para bloquear a visão de curiosos quanto para despistar possíveis paparazzi que já estivessem nas imediações. A movimentação deixou funcionários e até passageiros intrigados com o clima de mistério que dominou o saguão naquele horário.

Lady Gaga vem ao Brasil para um único show de sua atual turnê na América do Sul, que acontecerá neste sábado (3), na Praia de Copacabana. A apresentação gratuita promete parar o Rio de Janeiro: a expectativa é de que mais de 1,6 milhão de pessoas tomem conta da orla para ver a estrela de perto. O evento já é considerado um dos maiores da década e marca o aguardado reencontro da cantora com o público brasileiro.