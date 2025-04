Jojo Todynho desabafa sobre política: "Nunca fui de esquerda"

Em entrevista concedida nesta terça-feira (29), ao canal Pleno News, a cantora e influenciadora Jojo Todynho foi questionada sobre sua postura ideológica e respondeu com a mesma franqueza que a tornou um fenômeno nacional.

Ao ser perguntada se se arrepende de ter declarado seu apoio à direita, Jojo foi taxativa: “Não me arrependo de nada”, afirmou. E foi além: “Não tem como você perceber, quando você sempre foi. Desde quando você se entende como ser humano. Sempre fui uma mulher de direita, pelos meus princípios, pela minha criação.”

A declaração gerou reações imediatas nas redes sociais e colocou novamente a artista no centro do debate político. Durante a conversa com a apresentadora Monique Mello, ela também negou qualquer vínculo com a esquerda. “Nunca aceitei. Sempre me chamaram para fazer palestras. ‘Ah, a gente precisa que você fale isso’. Não na esquerda, mas assim… uma revista quer fazer uma reportagem e, com isso, trazer essas perguntas militantes. Só que eu sempre respondi: ‘Só posso falar sobre o que eu vivi’.”

Jojo contou ainda que chegou a se sentir desconfortável ao presenciar uma amiga inventar uma vivência para defender uma causa. “Fiquei impressionada. Jamais teria coragem de fazer isso”, declarou, em tom de crítica direta aos que, segundo ela, utilizam pautas sociais como performance.

Na entrevista, a artista reforçou que não cede à pressão e não aceita usar sua voz para representar o que não condiz com sua realidade. Firme, ela deixou claro que não quer ser símbolo de causas que não experienciou, mantendo-se fiel aos seus princípios, mesmo que isso a coloque em rota de colisão com parte do público.