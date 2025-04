Ator de 'Vale Tudo' tem atitude inesperada em festa da Globo

O clima de comemoração pelos 60 anos da TV Globo ganhou um toque de tensão com a presença de Pedro Waddington, de 24 anos. O ator, que dá vida ao jovem Tiago na nova versão de Vale Tudo, apareceu ao lado da mãe famosa, Helena Ranaldi, mas surpreendeu com uma atitude que chamou a atenção de quem estava nos bastidores do evento.

Segundo informações do site da revista Veja, após posar para os fotógrafos com a mãe, Pedro se recusou a conversar com a imprensa e entrou direto no local da comemoração. A decisão de se manter em silêncio gerou comentários nos corredores da festa, principalmente porque Helena, ao contrário do filho, foi simpática e falou com os jornalistas.

A ausência de diálogo com a mídia acontece em um momento delicado para o ator, que vem sendo duramente criticado por sua atuação em Vale Tudo, atual novela das 21h. Pedro interpreta o filho de Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas sua performance não tem agradado parte do público, nem a crítica especializada.

A coluna Play, do jornal O Globo, chegou a dar nota zero ao trabalho de Pedro, em uma crítica assinada pela jornalista Anna Luiza Santiago. “Ainda inexperiente, ele poderia ter começado com um personagem que exigisse uma menor carga dramática na novela”, escreveu ela. A publicação causou rebuliço nas redes sociais e já ultrapassou duas mil curtidas.

Nos bastidores da emissora, a atitude de silêncio durante a festa só acentuou os rumores de que Pedro estaria abalado com a repercussão negativa de sua estreia na TV aberta. Enquanto Helena Ranaldi parecia confortável sob os holofotes, o herdeiro preferiu o recolhimento.