Thais Carla entra na mira da Justiça após envolvimento com jogos ilegais

A dançarina Thais Carla, conhecida por levantar a bandeira da liberdade corporal e estar em meio a um processo de emagrecimento, está sendo investigada pela Polícia Civil da Bahia, e o caso pode terminar em prisão.

A ex-integrante do Legendários foi denunciada ao Ministério Público da Bahia em setembro de 2023 por supostamente divulgar o famigerado “jogo do tigrinho”, prática considerada ilegal no Brasil. Desde então, a bomba só cresceu. Agora, o Tribunal de Justiça da Bahia ordenou a abertura de um inquérito policial para apurar o envolvimento da influenciadora digital na promoção de jogos de azar nas redes sociais.

“Requisito a instauração do competente e regular Inquérito Policial, ensejando uma apuração completa e profunda dos fatos, para efeito de eventual, necessária e correta responsabilização criminal da indigitada autora do fato, Thaís Carla”, determinou o juiz Ailton Batista de Carvalho, responsável por encaminhar o caso à Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber).

Segundo fontes do Bahia Notícias, a investigação vai focar na prática de crimes cibernéticos, o que inclui o incentivo ao uso de plataformas ilegais. A divulgação do chamado “jogo do tigrinho”, que virou febre entre influenciadores, mas é proibido no país, já colocou outras celebridades na mira da Justiça.