Silvia Abravanel detona gestão da irmã Daniela Beyruti no SBT

Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, transmitido pela TV LeoDias, Silvia Abravanel expôs seu descontentamento com os rumos tomados pela irmã, Daniela Beyruti, atual presidente da emissora. Desde a morte do patriarca em agosto de 2024, Daniela vem liderando uma reformulação ousada na grade da emissora, mas nem todos estão satisfeitos com esse novo capítulo.

Sem rodeios, Silvia criticou a onda de inovações implementada pela irmã e mandou um recado direto: “Ninguém vai ser o Silvio Santos. O Silvio Santos foi único. Então a gente tem que trazer o SBT antigo para agora, porque era o que dava certo. As pessoas querem isso”.

Silvia não economizou nas palavras e deixou claro que, para ela, o SBT está se distanciando do seu verdadeiro público. “Televisão não é inovação, principalmente o SBT, que é classe C e D. Temos que fazer televisão para o público que o Silvio sempre fez a vida inteira”, disparou, revelando uma visão completamente oposta à de Daniela, que aposta em mudanças para atrair novas gerações.

A diretora, que também é apresentadora, ainda defendeu o resgate de quadros clássicos da era Silvio, sugerindo que o caminho para reconquistar a audiência está no passado. “Eu iria resgatar realmente coisas… como a Patrícia está fazendo, resgatando quadros do Silvio Santos”, afirmou, deixando claro que prefere ver nomes como Celso Portiolli em atrações nostálgicas, como o “Qual é a Música?”, do que em apostas arriscadas e passageiras.

A tensão nos bastidores aumentou ainda mais quando Silvia sugeriu que a emissora estaria se esquecendo de seu DNA familiar. “Temos que agradar o público jovem, sim, muito, mas não podemos esquecer o pai, a mãe, o vô e a vó”, declarou, ressaltando que o SBT sempre foi uma emissora feita para todas as idades, uma herança direta do estilo inconfundível de Silvio Santos.