OXA lança single "True to Yourself"

Cantora, dançarina e atriz/ator destaque internacional, OXA estreia sua nova fase autoral com o lançamento de “True to Yourself”, single que traduz em som e atitude sua trajetória marcada por coragem, fluidez e autenticidade. A música chega às plataformas digitais no dia 2 de maio, (ouça agora), carregada de significado e com produção assinada por nomes da elite pop global.

Com influências de art-pop, rock e dance, “True to Yourself” foi desenvolvida por OXA em parceria com grandes nomes da música internacional — profissionais que já colaboraram com Jennifer Lopez, artistas do K-pop e estrelas do Eurovision. A faixa tem produção de Denniz Jamm e composição assinada por OXA, Anders Wrethov, Denniz Jamm e Johanna Jansson.

Gravada entre os ensaios e apresentações do espetáculo europeu “MJ – The Michael Jackson Musical”, do qual OXA integra o elenco, a música emerge como uma poderosa declaração de identidade:

“Essa música é um diálogo comigo mesma e com todas as pessoas que já se sentiram deslocadas. É sobre olhar no espelho e dizer: ‘Eu te vejo. E você é suficiente exatamente como é’”, revela OXA.

Clipe Visual e Campanhas no Brasil Estão a Caminho

O videoclipe de “True to Yourself” estreia na primeira semana de junho, com uma estética visual potente, repleta de simbolismo e alinhada à mensagem da canção. Em julho, estão previstas ações e campanhas no Brasil, reforçando o elo da artista com sua terra natal e a comunidade queer brasileira.

Artista de presença cênica marcante, OXA já brilhou em musicais de renome como O Rei Leão, Kinky Boots, Moulin Rouge, Tina – The Tina Turner Musical e West Side Story. Sua projeção internacional ganhou força após participações em realities como The Voice Alemanha — onde viralizou nas redes — e Q’Viva – The Chosen, projeto idealizado por Jennifer Lopez.

Pessoa queer e de gênero fluido, OXA carrega na arte um propósito político, emocional e espiritual. Seu nome artístico, inspirado em Oxalá, representa a fusão de energias masculina (O), feminina (A) e fluida (X) — um símbolo de ancestralidade e liberdade criativa.