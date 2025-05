Met Gala 2025; Rihanna confirma terceira gravidez e dá spoiler de álbum

Rihanna calou os rumores e incendiou a internet com uma "simples" aparição no Met Gala 2025. A cantora e empresária, de 37 anos, apareceu na entrada do evento mais fashionista do ano usando um conjunto colado ao corpo que deixou a barriga totalmente à mostra. O look cinza de duas peças, simples à primeira vista, gritou ao mundo a mensagem que todos já desconfiavam: a diva está grávida novamente!

A notícia, que já circulava como boato nas páginas de fofoca e entre insiders da moda, finalmente foi confirmada diante das câmeras e dos olhos atentos dos fãs. Casada com o rapper A$AP Rocky desde 2020, Rihanna é mãe de dois filhos, RZA, nascida em 2022, e Riot, que veio ao mundo em 2023. Agora, o casal se prepara para receber o terceiro herdeiro.

A chegada triunfal da artista ocorreu pouco antes do início oficial do tapete azul, Met Gala trocou o tradicional red carpet por um novo visual, e gerou um frenesi entre fotógrafos, influencers e celebridades presentes.

Ainda cercada pelos flashes, Rihanna foi questionada sobre o impacto da nova gestação em seu aguardado álbum, o R9, prometido há anos e constantemente adiado. A resposta foi afiada como sempre:

“Não, talvez alguns vídeos, mas eu sei cantar.”

A noite também marca a homenagem à alfaiataria negra norte-americana, tema central do Met Gala 2025, que reuniu gigantes como Zendaya, Lewis Hamilton, Viola Davis e tantos outros.