Poliana Rocha expõe crise de ciúmes de Leonardo e sertanejo reage

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, usou as redes sociais para abrir o jogo sobre uma cena que viveu com o sertanejo. Nesta segunda-feira (5), a influenciadora contou detalhes de uma crise de ciúmes do marido após ser abordada por outros homens durante uma viagem a Belo Horizonte. E a reação dele? Explosiva e pra lá de hilária.

“Eu cheguei em casa e ele perguntou: ‘Poliana, algum cara te cantou lá em Belo Horizonte?’ Aí falei: ‘Cantou, mas eu nem ligo pra essas coisas, não’. Aí ele falou assim: ‘Mas que desgrama é essa? Pra quê isso? Que merda é essa?’”, revelou Poliana, entre risos. “Me deu uma crise de riso! Quanto mais ele falava, mais eu ria. Do jeito que ele falou, eu acho graça.”

Mesmo após anos de relacionamento, Leonardo parece não esconder o ciúme que sente pela esposa, ela por sua vez, mostra que sabe levar a situação com leveza.

No meio da conversa, Poliana ainda virou o jogo e perguntou se mulheres também davam em cima do cantor. E ele, sem papas na língua, confirmou. “Então está tudo certo, vida que segue. Aí que ele ficou mais bravo”, completou, rindo.